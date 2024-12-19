Задания УМТ-2025 по украинскому языку будут соответствовать новому правописанию: что думают украинцы

Задания по украинскому языку на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2025 года будут формировать в соответствии с новым правописанием. В то же время программа внешнего независимого оценивания (ВНО) по украинскому языку базируется на действующих учебных программах и не требует изменений.

РБК-Украина сообщает, что об этом говорится в письме Министерства образования и науки Украины к Украинскому центру оценивания качества образования.

В документе указано, что программа ВНО по украинскому языку учитывает нормы нового правописания, а программа по литературе - модернизированные в 2017-2018 годах учебные материалы для 9-11 классов. Письмо Министерства образования и науки Украины к Украинскому центру оценивания качества образования (скриншот) Украинцы неоднозначно воспринимают нововведения, активно обсуждая их целесообразность и влияние на образование. В частности, ранее изменения вызвали оживленные обсуждения в соцсетях. Речь идет о том, что обновленное правописание позволяет замену буквы "ф" на "т" в таких словах, как "Пифагор", "миф", "орфография", "Тимофей", "Афины" и "эфир". Один из комментариев, в котором отмечалось, что "Пифагор перевернулся бы в гробу", собрал более 10 тысяч лайков.