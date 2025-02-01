В Украине задержали кремлевских приспешников: пытались завербовать "повстанцев"

СБУ задержала в нескольких регионах Украины группу кремлевских приспешников. Они пытались создать так называемое "повстанческое движение".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители нейтрализовали подрывную деятельность прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины". По данным следствия, злоумышленники под видом распространения неокоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед россиянами.

Фигуранты призывали мужчин призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство. Также агитаторы предлагали защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях.

Злоумышленники создали страницы своего объединения в различных соцсетях, где на них подписалось более 30 тысяч пользователей. Фигуранты массово расклеивали по улицам городов агитационные листовки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации.

Ежедневно они обходили не менее 30 адресов, где размещали "агитки" на досках объявлений или просто на стенах зданий.

Для печати пропагандистской наглядности они оборудовали подпольные "типографии" прямо в собственных домах.

Фото: СБУ задержала кремлевских агитаторов (ssu.gov.ua)

СБУ задержала пятерых организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях. Все задержанные являются местными жителями в возрасте от 20 до 32 лет. Часть из них - студенты, другая - работники предприятий или безработные.

Во время обысков у фигурантов обнаружены оптовые партии враждебной наглядности, коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами преступлений.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим - суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.