В Украине учредили новую награду "Громада-спаситель": кому посвящена

"Сегодня мы уважаем каждую такую активную громаду, всех лидеров наших громад, каждое неравнодушное украинское сердце, которое хочет для нашего государства силы и хочет окончания этой войны и работает ради этого", - пишет Зеленский.

Он объявил об учреждении новой государственной награды - награды "Громады-спасатели", которую будут получать громады, проявившие мужество, солидарность и активное участие в помощи фронту и гражданским.

Впервые такие общины будут отмечены уже в этом году.