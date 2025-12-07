RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Украине учредили новую награду "Громада-спаситель": кому посвящена

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина продолжает бороться за свою независимость благодаря силе людей и активности общин, которые помогают обороне и поддерживают тех, кто пострадал от войны. Именно поэтому введена новая награда.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующий указ был опубликован на сийте Офиса президента.

"Сегодня мы уважаем каждую такую активную громаду, всех лидеров наших громад, каждое неравнодушное украинское сердце, которое хочет для нашего государства силы и хочет окончания этой войны и работает ради этого", - пишет Зеленский.

Он объявил об учреждении новой государственной награды - награды "Громады-спасатели", которую будут получать громады, проявившие мужество, солидарность и активное участие в помощи фронту и гражданским.

Впервые такие общины будут отмечены уже в этом году.

 

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта, который будут отмечать ежегодно 5 февраля.

В 2025 году значение государственных национальных праздников (День Независимости, День защитников и защитниц Украины, День Конституции) немного снизилось. Однако эти показатели значительно превышают довоенные.

