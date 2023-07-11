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Украине сейчас нужна стабильность поставок, а не разблокировка нового оружия, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для Украины сейчас более приоритетны стабильные поставки обещанного западного оружия, а не разблокировка нового.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Bloomberg заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он напомнил, что на полях саммита НАТО, который проходит сейчас в Вильнюсе, официально была создана коалиция по боевым самолетам для Украины, в рамках которой планируется обучение наших пилотов.

"Нам нужно обеспечить стабильные поставки артиллерийских боеприпасов, потому что это то, что требуется в больших количествах на постоянной основе. Мы работаем над тем, чтобы получить больше гаубиц 155-го калибра", - добавил министр.

Кулеба также заявил, что приветствует анонс Франции о передаче Украине дальнобойных ракет.

"Я думаю, что сейчас вопрос не в том, чтобы разблокировать новые вооружения, потому что мы их разблокировали, а в том, чтобы обеспечить стабильность поставок и ускорить поставку недавно обещанных вооружений", - добавил глава МИД.

Новая помощь Украине

Напомним, в ходе саммита НАТО несколько стран анонсировали новую военную помощь для Украины. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах передать нашей стране дальнобойные ракеты. Как выяснили СМИ, речь идет о SCALP.

Также Германия анонсировала поставки нового оружия в Украину. В частности, передать планируется две установки зенитного ракетного комплекса Patriot и танки Leopard 1.

Все это происходит на фоне украинского контрнаступления, которое продолжается с начала лета. Наши защитники уже смогли деоккупировать несколько населенных пунктов и взять Бахмут под огневой контроль.

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