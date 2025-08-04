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В Украине запустили открытый банкинг: что изменилось для пользователей

Украина, Понедельник 04 августа 2025 08:59
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В Украине запустили открытый банкинг: что изменилось для пользователей Фото: Открытый банкинг запустили в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

С 1 августа в Украине начинает действовать механизм открытого банкинга. Это новая система обмена финансовыми данными, которая будет работать только с согласия пользователей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Что такое открытый банкинг

Как отметили в НБУ, открытый банкинг позволяет банкам и финансовым учреждениям безопасно обмениваться информацией о счетах пользователей с третьими сторонами - например, финтех-компаниями.

Пользователь сам решает, какую именно информацию предоставлять и кому. Например, это может быть доступ к балансу или истории операций.

Обмен данными происходит через специальные интерфейсы (API) и только с согласия владельца счета.

Как это будет работать

Все банки и небанковские финучреждения должны открыть свои API, чтобы другие компании могли подключаться и предоставлять платежные или сопутствующие сервисы.

Работать с открытым банкингом смогут только те компании, которые пройдут авторизацию в НБУ. Также сам процесс открытия API является сложным и потребует времени.

Сначала открытый банкинг заработает для физических лиц. Со временем подключат и ФОПов, и компании. Это позволит бизнесу, например, автоматизировать бухгалтерию или финансовое планирование.

Безопасность данных

Доступ к информации предоставляется только после двухфакторной аутентификации - чтобы удостовериться, что согласие дает именно владелец счета.

Компании, которые хотят работать с открытым банкингом, должны доказать свою способность защищать данные, управлять рисками и соблюдать кибербезопасность.

"Пользователи могут быть уверены: если компания получила авторизацию в НБУ, ей можно доверять", - отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Третьи стороны не будут иметь доступа к деньгам пользователей - только к той информации, которую сам пользователь позволит.

Напомним, в законе Украины "О платежных услугах" предусмотрено, что с 1 августа 2025 года все банки должны открыть свои API.

Положение НБУ об открытом банкинге определяет единые требования к обмену данными между банками и третьими сторонами. Постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года. В течение 18 месяцев НБУ должен утвердить техническую спецификацию API, после чего банки постепенно начнут ее реализовывать.

К 2027 году ожидается полноценное функционирование открытого банкинга в Украине.

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