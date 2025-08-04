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В Україні запустили відкритий банкінг: що змінилося для користувачів

Україна, Понеділок 04 серпня 2025 08:59
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В Україні запустили відкритий банкінг: що змінилося для користувачів Фото: Відкритий банкінг запустили в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 серпня в Україні починає діяти механізм відкритого банкінгу. Це нова система обміну фінансовими даними, яка працюватиме лише за згодою користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Що таке відкритий банкінг

Як зазначили в НБУ, відкритий банкінг дозволяє банкам і фінансовим установам безпечно обмінюватися інформацією про рахунки користувачів із третіми сторонами - наприклад, фінтех-компаніями.

Користувач сам вирішує, яку саме інформацію надавати та кому. Наприклад, це може бути доступ до балансу або історії операцій.

Обмін даними відбувається через спеціальні інтерфейси (API) і тільки за згодою власника рахунку.

Як це працюватиме

Всі банки та небанківські фінустанови мають відкрити свої API, щоб інші компанії могли підключатися й надавати платіжні або супутні сервіси.

Працювати з відкритим банкінгом зможуть тільки ті компанії, які пройдуть авторизацію в НБУ. Також сам процес відкриття API є складним і вимагатиме часу.

Спочатку відкритий банкінг запрацює для фізичних осіб. Згодом підключать і ФОПів, і компанії. Це дозволить бізнесу, наприклад, автоматизувати бухгалтерію або фінансове планування.

Безпека даних

Доступ до інформації надається лише після двофакторної автентифікації - щоб упевнитися, що згоду надає саме власник рахунку.

Компанії, які хочуть працювати з відкритим банкінгом, повинні довести свою здатність захищати дані, управляти ризиками та дотримуватись кібербезпеки.

"Користувачі можуть бути впевнені: якщо компанія отримала авторизацію в НБУ, їй можна довіряти", - зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Треті сторони не матимуть доступу до грошей користувачів - лише до тієї інформації, яку сам користувач дозволить.

Нагадаємо, у законі України "Про платіжні послуги" передбачено, що з 1 серпня 2025 року всі банки мають відкрити свої API.

Положення НБУ про відкритий банкінг визначає єдині вимоги до обміну даними між банками та третіми сторонами. Постанова набирає чинності з 1 серпня 2025 року. Протягом 18 місяців НБУ має затвердити технічну специфікацію API, після чого банки поступово почнуть її реалізовувати.

До 2027 року очікується повноцінне функціонування відкритого банкінгу в Україні.

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