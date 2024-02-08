В Украине запустили еще две мощные газовые скважины

На этой неделе "Укргаздобыча" запустила две новые высокодебитные скважины, дающие 550 тыс. куб. м газа в сутки. Обе пробурены на новых перспективных месторождениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК " Нафтогаз Украины ".

Как отмечается в сообщении, в 2024 году Группа "Нафтогаз" продолжит наращивать добычу собственного газа, это возможно, прежде всего, благодаря технологиям, которые "Укргаздобыча" внедрила в свою деятельность.

По данным пресс-службы, в течение 2023 года запустить 86 новых скважин. Из них 24 - с начальным дебитом более 100 тыс. куб. м.

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что нынешняя зима будет первой для Украины, которую пройдем благодаря газу собственной добычи без импорта.

Чернышов сообщил, что планируется "сохранить темпы 7%-го роста добычи газа" в год. По его словам, цель на 2024 год - 14 млрд кубических метров только за счет "Нафтогаза". Он также отметил важность увеличения добычи и для частных компаний.