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В Украине запустили первую мобильную аптеку: где она работает

Фото: в Украине запустили первую мобильную аптеку (t.me/minre_ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине начала работать первая мобильная аптека. Ее запустили в Харьковской области, чтобы местные жители могли получить необходимые лекарства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram.

Как отметили в ведомстве, благодаря началу работы такой аптеки у жителей 80 населенных пунктов Харьковской области появится возможность приобрести лекарства. 

В частности, приобретение лекарств доступно и по государственной программе "Доступные лекарства". 

Такой проект направлен для того, чтобы решить вопрос доступности приобретения лекарств в селах. Мобильные аптеки будут работать в виде специального автомобиля. На нем нанесена надпись "Мобильный аптечный пункт" и информация насчет принадлежности к аптечной сети или другим субъектам, имеющим соответствующие лицензии.

Маршрут движения мобильной аптеки будут составлять исходя из потребностей общин, которые определяют семейные врачи. Также будет учитываться ситуация с безопасностью в регионе. 

"Информацию о прибытии такой аптеки жители будут получать от семейного врача или местных властей", - рассказали в министерстве. 

Лекарства в Украине

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, на какие лекарства можно будет получить е-рецепт в 2024 году. Ведомство обнародовало соответствующий список

Также РБК-Украина писало о том, какие лекарства должны быть в аптечке у каждого украинца

 

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ХарьковМинистерство реинтеграции