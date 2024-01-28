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В Україні запустили першу мобільну аптеку: де вона працює

Фото: в Україні запустили першу мобільну аптеку (t.me/minre_ua)
Автор: Іван Носальський

В Україні почала працювати перша мобільна аптека. Її запустили в Харківській області, щоб місцеві жителі могли отримати необхідні ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Telegram.

Як зазначили у відомстві, завдяки початку роботи такої аптеки у мешканців 80 населених пунктів Харківської області з'явиться можливість придбати ліки.

Зокрема, придбання ліків доступне і за державною програмою "Доступні ліки".

Такий проект спрямований на те, щоб вирішити питання доступності придбання ліків у селах. Мобільні аптеки працюватимуть у вигляді спеціального автомобіля. На ньому нанесено напис "Мобільний аптечний пункт" та інформацію щодо приналежності до аптечної мережі або інших суб'єктів, які мають відповідні ліцензії.

Маршрут руху мобільної аптеки будуть складати, виходячи з потреб громад, які визначають сімейні лікарі. Також враховуватиметься ситуація з безпекою в регіоні.

"Інформацію про прибуття такої аптеки мешканці отримуватимуть від сімейного лікаря чи місцевої влади", - розповіли у міністерстві.

Ліки в Україні

Нагадаємо, раніше у Міністерстві охорони здоров'я України розповіли, на які ліки можна буде отримати е-рецепт у 2024 році. Відомство оприлюднило відповідний список.

Також РБК-Україна писала про те, які ліки мають бути в аптечці у кожного українця.

 

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ХарківМіністерство реінтеграції