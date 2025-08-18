В Украине запустили "Пакет школьника": как получить 5 000 гривен через "Дію"

Выплата осуществляется через приложение "Дія" на специальный счет - "Дія.Картку".

Кто может получить помощь

Выплату предоставляют одному из родителей или законному представителю ребенка, зачисленного в первый класс учебных заведений на подконтрольной территории Украины в 2025-2026 учебном году. Для детей, которые временно находятся за границей или на временно оккупированных территориях, помощь назначают после возвращения.

Как оформить выплату

Федоров объясняет, что после зачисления ребенка в 1 класс родители получат push-уведомление в приложении "Дія". После этого нужно выполнить следующие шаги:

в приложении "Дія" зайти в "Сервисы" - "Помощь от государства" - "Пакет школьника";

выбрать ребенка;

оформить заявление;

выбрать "Дія.Карту" для зачисления денег или открыть ее в банке-партнере;

проверить данные и утвердить заявление "Дія.Подписью".

Если семья не пользуется "Дія", оформить помощь можно в отделении Пенсионного фонда до 15 ноября 2025 года.

Использование средств

Деньги зачисляются на "Дія.Карту" и могут тратиться только на школьные принадлежности, одежду и обувь - в магазинах или онлайн. Использовать их нужно в течение 180 дней, неиспользованные средства возвращаются в государственный бюджет.