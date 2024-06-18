В "Нафтогазе" сообщили, сколько газа уже закачали в ПХГ на зиму

Фото: в ПХГ Украины уже закачали 1,6 млрд кубометров газа (Getty Images)

По состоянию на 17 июня в украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) уже закачали около 1,6 млрд кубометров газа, что на 390 млн кубометров превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, этот объем соответствует плану подготовки запасов к следующему отопительному сезону. "Все наши предприятия продолжают работу в штатном режиме", - сказал глава НАК Алексей Чернышев. Таким образом, на сегодняшний день объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд кубометров, добавили в пресс-службе. Без российского транзита Напомним, контракт на транзит российского газа истекает в 2024 году. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт. В 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может работать без транзита.