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В "Нафтогазе" сообщили, сколько газа уже закачали в ПХГ на зиму

Украина, Вторник 18 июня 2024 14:30
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В "Нафтогазе" сообщили, сколько газа уже закачали в ПХГ на зиму Фото: в ПХГ Украины уже закачали 1,6 млрд кубометров газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 17 июня в украинские подземные газовые хранилища (ПХГ) уже закачали около 1,6 млрд кубометров газа, что на 390 млн кубометров превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

По данным пресс-службы, этот объем соответствует плану подготовки запасов к следующему отопительному сезону.

"Все наши предприятия продолжают работу в штатном режиме", - сказал глава НАК Алексей Чернышев.

Таким образом, на сегодняшний день объем газа в украинских ПХГ превышает 9 млрд кубометров, добавили в пресс-службе.

Без российского транзита

Напомним, контракт на транзит российского газа истекает в 2024 году. Украинские власти неоднократно заявляли, что не планируют продлевать контракт.

В 2023 году был проведен стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. Испытания показали, что система может работать без транзита.

Если транзита российского газа с 2025 года не будет, мощности ГТС будут задействованы для транспортировки природного газа из Европы в ПХГ во время сезона накачки и обратно в осенне-зимний период.

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ПХГ Транзит газа
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