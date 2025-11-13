ua en ru
Пользователи Starlink рискуют остаться без интернета: как не потерять доступ к сети

Четверг 13 ноября 2025 14:50
Пользователи Starlink рискуют остаться без интернета: как не потерять доступ к сети Устаревшие терминалы Starlink перестанут работать (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В октябре 2025 года часть клиентов Starlink с устаревшим программным обеспечением получила уведомления о необходимости обновления своих терминалов до 17 ноября 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Starlink.

Кому нужно выполнить обновление Starlink

Сообщения затрагивают две группы пользователей:

  • Первая - те, кому нужно просто подключить терминал к электросети до указанной даты, иначе устройство станет полностью нерабочим
  • Вторая - пользователи, которым необходимо подключить терминал и выполнить обновление программного обеспечения; начиная с 18 ноября, их комплект не будет иметь доступа к интернету до завершения процедуры.

Компания отмечает, что обновление проводится в рамках усилий по обеспечению безопасности, стабильности и производительности сети Starlink.

Выполнять обновление нужно только тем клиентам, которые получили соответствующее письмо или уведомление в приложении. В сообщении указан уникальный идентификатор Starlink (UTID), который помогает определить, какие именно терминалы подлежат обновлению.

Для процедуры не требуется активная линия обслуживания или тарифный план - достаточно подключить устройство к электросети и следовать инструкциям. Обновление бесплатное.

Пользователи Starlink рискуют остаться без интернета: как не потерять доступ к сетиКак выполнить обновление (фото: Starlink)

Инструкция для подключения терминала к электросети

Если уведомление носит название "Внимание! Подключите терминал Starlink к электросети для критического обновления", пользователь должен разместить терминал на улице и подключить к сети. Для обновления не нужен открытый обзор неба. Прогресс можно отслеживать в приложении, а процесс обычно занимает 15-30 минут.

Если устройство уже подключено, обновление применяется автоматически. В случае невозможности подключения до 17 ноября рекомендуется обратиться в службу поддержки.

Инструкция для ручного обновления программного обеспечения

Если письмо содержит заголовок "Внимание! Обновите программное обеспечение", нужно включить терминал, подключиться к Wi-Fi и через приложение Starlink выбрать опцию "Обновление вручную".

Нажав "Обновить сейчас", не следует закрывать приложение и отключаться от сети - процесс занимает менее минуты.

Если вы не сможете воспользоваться своим терминалом Starlink до 17 ноября, не волнуйтесь - комплект можно будет снова подключить к интернету после выполнения обновления.

Идентификатор UTID и проверка обновления

Идентификатор UTID можно найти в аккаунте Starlink в разделе "Ваши тарифные планы", "Устройства". Для обновления необходимо подключить только сам терминал, роутер не требуется.

Проверить успешность обновления можно в приложении: в разделе "Расширенные", "Starlink" должна отображаться версия программного обеспечения 2025 года.

Требования к версиям программного обеспечения

Комплекты со старой версией 2024.05.0 и ниже не могут загружать обновления и должны быть подключены к сети и направлены в небо до 17 ноября, иначе они станут навсегда нерабочими.

Терминалы с версией между 2024.05.0 и 2024.12.26 смогут обновляться через приложение, но также должны пройти процедуру до указанной даты.

Версии после 2024.12.26 обновлять пока не нужно.

Обновление обеспечивает безопасность, стабильность и возможность дальнейшего использования сети Starlink без перебоев.

Стоит отметить, что приблизительно 27 сентября 2024 года название версии программного обеспечения было изменено с номеров недель на даты. Как следствие, некоторые версии, обозначенные выше "2024.12" (например, 2024.13, 2024.14 и т.п.), фактически были выпущены к версии 2024.12.26.

Это может привести к путанице относительно порядка версий, но 2024.12.26 остается настоящей конечной версией для текущего программного обеспечения.

Ранее мы рассказывали, как Эстония инвестирует миллионы в Starlink для ВСУ и о чем договорились Шмыгаль и Певкур.

Также мы писали о том, когда в Украине начнется тестирование технологии Starlink в смартфонах.

Кроме того, у нас есть материал о том, как подключить свой телефон к космическому интернету Starlink и что для этого нужно.

