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В Украине запустили "еКарту" вакансий госслужбы для ветеранов

Иллюстративное фото: в Украине запустили "экарту" вакансий госслужбы для ветеранов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине появился новый сервис о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине. Он будет помогать ветеранам находить работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Отмечается, что интерактивная карта будет доступна на веб-платформе е-Ветеран.

Как рассказали в ведомстве, пользователи сервиса смогут выбрать вакансии в разных регионах страны. Там также можно будет получить подробную информацию о функциональных обязанностях, требованиях к кандидатам, уровне заработной платы и контактах для обратной связи, перейдя к вкладке "Таблица".

"Инициатива призвана облегчить ветеранам поиск работы и поспособствовать их трудоустройству на государственную службу", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что ветераны могут бесплатно выучиться в IT . Также внутренне переселенные лица и ветераны могут пройти быстрые краткосрочные курсы профессиональной подготовки.

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ВетеранМинистерство реинтеграции