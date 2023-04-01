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Возврат к плавающему курсу гривны к доллару: в Меморандуме с МВФ прописали цели

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 12:44
Возврат к плавающему курсу гривны к доллару: в Меморандуме с МВФ прописали цели Фото: Украина пообещала МВФ вернуть гибкий обменный курс гривны к доллару (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ (Меморандуме) обязались до конца июня 2023 года подготовить стратегию перехода к более гибкому обменному курсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Меморандум с МВФ.

"После начала полномасштабной войны мы предприняли ряд экстренных мер для обеспечения ценовой и внешней стабильности, включая введение режима фиксированного обменного курса и валютного контроля исключительно по соображениям национальной безопасности", - говорится в документе.

Поскольку война продолжается и экономика адаптируется к изменяющимся условиям, ближайшая цель властей состоит в том, "чтобы продолжать разумно защищать общую макроэкономическую и финансовую стабильность".

"Как только позволят условия, мы намерены постепенно перейти к более гибкому обменному курсу, ослабить валютный контроль и вернуться к системе таргетирования инфляции", - говорится в меморандуме.

В связи с этим власти обязуются подготовить стратегию ("структурный маяк", конец июня 2023 года), которая при консультациях с персоналом МВФ "поможет установить и оценить предпосылки для такого шага и предпринять политические меры, необходимые для поддержки этого перехода".

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Напомним, НБУ с 24 февраля 2022 года зафиксировал курс на уровне 29,25 гривен за доллар. В июле НБУ повысил курс на 25% до 36,57 гривны за доллар.

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