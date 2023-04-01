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НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума за полгода

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Украина, Суббота 01 апреля 2023 12:15
НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума за полгода Фото: НБУ за март продал 1,67 млрд долларов из резервов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 5,2 млн долларов и продал 1 674,1 млн долларов. Отрицательное сальдо составило 1 669,0 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты на межбанке на 31,3% по сравнению с февралем, когда центробанк продал 2 431,0 млн долларов.

НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума за полгода

Объем продаж был минимальным с августа 2022 года, когда НБУ продал всего 1 329,7 млн долларов.

НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума за полгода

С начала года НБУ купил на межбанке 61,3 млн долларов и продал 7 243,4 млн долларов, Отрицательное сальдо достигло 7 182,1 млн долларов.

Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несопоставим с предыдущими годами.

Однако в НБУ отмечают, что в начале 2023 года продажи НБУ на межбанке полностью покрываются за счет международной помощи.

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