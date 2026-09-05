В Украине вводится единый учет документов о благополучии животных

В реестр будут вноситься информация о документах, подтверждающих соответствие требованиям законодательства в сфере благополучия животных.

В частности, речь идет о государственных сертификатах и временных допусках, подтверждающих достаточный уровень знаний и навыков персонала. Также в системе будут храниться данные о сертификатах пригодности транспортных средств для перевозки животных, разрешения на краткосрочные и долгосрочные и рейсовые журналы.

Кого касаются требования

Речь идет о работниках, непосредственно занимающихся содержанием, транспортировкой, убоем животных или выполняющих связанные с этим операции.

С 1 января 2026 года в Украине действуют обязательные требования по благополучию сельскохозяйственных животных. Работники с животными должны иметь соответствующие знания и практические навыки, подтвержденные государственным сертификатом.

Новый реестр должен упростить проверку таких документов. Органы государственного контроля смогут оперативно устанавливать, есть ли необходимый документ и остается ли он в силе.

Внедрение системы также связано с приближением украинских правил к европейским требованиям в сфере благополучия животных.