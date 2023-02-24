Украине предложили сблизиться с НАТО, чтобы Россия быстрее захотела мирных переговоров, - WSJ

Франция, Великобритания и Германия предложили Украине вместе заключить договор, который ускорит сближение с Североатлантическим Альянсом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Данный договор предоставит доступ к западной военной технике. При этом он не означает, что Украина станет членом Альянса, но обязывает Киев к началу мирных переговоров с Москвой.
Такое предложение выдвинул британский премьер-министр Риши Сунак, а спустя некоторое время оно было поддержано в Берлине и Париже. По данным издания, в этих странах сомневаются в том, что Украина сможет военным путем выгнать россиян со своих территорий. Там также считают, что западные партнеры не смогут поддерживать Украину в военном плане, если конфликт зайдет в тупик.
"Мы постоянно повторяем, что Россия не должна победить, но что это значит? Если война будет продолжаться достаточно долго с такой интенсивностью, потери Украины станут невыносимыми. И никто не верит, что им удастся вернуть Крым", - цитирует WSJ собеседника из Франции.
По данным издания, Макрон и Шольц говорили Зеленскому о необходимости рассмотреть возможность мирных переговоров с Москвой. В то же время, по данным источника, данный договор должен показать РФ, что Запад будет готов со временем увеличить свою военную помощь Украине. Именно это может убедить Кремль в том, что он не сможет добиться своих военных целей.
"Саммит НАТО должен предоставить Украине четкое предложение, а также дать Зеленскому политическую победу, которую он сможет представить дома как стимул для переговоров. Войны России имеют тенденцию то "замораживаться", то "размораживаться", и именно поэтому Украина потребует от нас больше гарантий" , - добавляет источник WSJ.
Заметим, что подобные решения в Альянсе принимаются только консенсусом. Поэтому оно должно получить поддержку всех стран-членов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.
Также президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина проводит техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и учения солдат.
Напомним, ранее экскомандующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым уже к концу лета 2023 года.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, без деоккупации Крыма мир между Россией и Украиной невозможен.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.