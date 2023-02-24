Україні запропонували зблизитись з НАТО, щоб Росія швидше захотіла мирних перемовин, - WSJ

Франція, Велика Британія та Німеччина запропонували Україні разом укласти договір, який пришвидшить зближення з Північноатлантичним Альянсом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання The Wall Street Journal.
Даний договір надасть доступ до західної військової техніки. При цьому він не означає, що Україна буде членом Альянсу, але зобов'язує Київ до початку мирних перемовин з Москвою.
Таку пропозицію висунув британський прем'єр-міністр Ріші Сунак, а через деякий час вона була підтримана у Берліні і Парижі. За даними видання, у цих країнах мають сумніви щодо того, що Україна зможе військовим шляхом вигнати росіян із своїх територій. Там також вважають, що західні партнери не зможуть підтримувати Україну у військовому плані якщо конфлікт зайде в глухий кут.
"Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна триватиме досить довго з такою інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим", - цитує WSJ співрозмовника з Франції.
За даними видання, Макрон і Шольц говорили Зеленському про необхідність розглянути можливість мирних переговорів з Москвою. Водночас за даними джерела, даний договір має показати РФ, що Захід буде готовий з часом збільшити свою військову допомогу Україні. Саме це може переконати Кремль в тому, що він не зможе досягти своїх військових цілей.
"Саміт НАТО має надати Україні чітку пропозицію, а також дати Зеленському політичну перемогу, яку він зможе представити вдома як стимул для переговорів. Війни Росії мають тенденцію то "заморожуватися", то "розморожуватися", і саме тому Україна потребуватиме від нас більше гарантій", - додає джерело WSJ.
Зауважимо, подібні рішення в Альянсі ухвалюються лише консенсусом. Тому воно має здобути підтримку всіх країн-членів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що у лютому в Парижі під час тристоронньої зустрічі президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц закликали президента України Володимира Зеленського до мирних переговорів із Росією.
Також президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна проводить технічну підготовку до деокупації своїх територій. Це стосується як зброї, так і навчання солдатів.
Нагадаємо, раніше екскомандувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес заявляв, що Україна може повернути Крим вже до кінця літа 2023 року.
Також ми писали, що, за словами Зеленського, без деокупації Криму мир між Росією та Україною неможливий.
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