ua en ru
Вс, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине заработал сервис для поиска безбарьерных локаций: как им воспользоваться

Украина, Воскресенье 09 июня 2024 14:51
UA EN RU
В Украине заработал сервис для поиска безбарьерных локаций: как им воспользоваться Архивное фото: в Украине заработал сервис по поиску безбарьерных локаций (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Люди с инвалидностью, пожилые люди и маломобильные группы населения могут найти ближайшую безбарьерную локацию в чат-боте "Доступно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что этим проектом также занимается Министерство цифровой трансформации.

Чат-бот уже работает у Viber и Telegram. В нем собраны данные о более чем 5 тысячах объектов.

В Минреинтеграции также пользователи могут самостоятельно проверить доступность локации и оставить свой комментарий в сервисе. Результаты впоследствии будут отображаться в чат-боте.

Информация по теме

Ранее в Пенсионном фонде Украины сообщали, что пенсия по инвалидности в Украине назначается лицам, инвалидность которых определили органы медико-социальной экспертизы.

А недавно правительство упростило процедуру установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
Украина впервые атаковала вражеский Су-57: что известно о самом современном истребителе РФ
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут