В Украине заработал сервис для поиска безбарьерных локаций: как им воспользоваться

Люди с инвалидностью, пожилые люди и маломобильные группы населения могут найти ближайшую безбарьерную локацию в чат-боте "Доступно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Отмечается, что этим проектом также занимается Министерство цифровой трансформации.

Чат-бот уже работает у Viber и Telegram. В нем собраны данные о более чем 5 тысячах объектов.

В Минреинтеграции также пользователи могут самостоятельно проверить доступность локации и оставить свой комментарий в сервисе. Результаты впоследствии будут отображаться в чат-боте.