В Украине упростили получение статусов лица с инвалидностью

Недавно Кабмин упростил процедуру установления статусов лицам с инвалидностью в результате войны и членам семей погибших военнослужащих.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

Теперь статус этот статус можно получить в месячный срок двумя путями:

в бумажной форме – через ЦНАП независимо от зарегистрированного места жительства;

в электронной форме – через е-кабинет портала "Действие" или Единого государственного реестра ветеранов войны (сейчас электронный продукт находится в разработке).

Для этого необходимо подать заявление с указанием сведений, необходимых для предоставления статуса.

"Сбор отсутствующих документов – это обязанность не ветерана, ветеранки или семей погибших, а компетентных органов. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц", – говорится в сообщении.

Более подробно с информацией можно ознакомиться в инфографике:

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