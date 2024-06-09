ua en ru
Нд, 09 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні запрацював сервіс для пошуку безбар'єрних локацій: як ним скористатися

Україна, Неділя 09 червня 2024 14:51
UA EN RU
В Україні запрацював сервіс для пошуку безбар'єрних локацій: як ним скористатися Архівне фото: в Україні запрацював сервіс для пошуку безбар'єрних локацій (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Люди з інвалідністю, люди похилого віку та маломобільні групи населення можуть знайти найближчу безбар'єрну локацію в чат-боті "Доступно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначається, що цим проектом також опікується Міністерство цифрової трансформації.

Чат-бот уже працює у Viber і Telegram. У ньому зібрані дані про понад 5 тисяч об'єктів.

У Мінреінтеграції також користувачі можуть самостійно перевірити доступність локації та залишити свій коментар у сервісі. Результати згодом відображатимуться в чат-боті.

Інформація за темою

Раніше в Пенсійному фонді України повідомляли, що пенсія по інвалідності в Україні призначається особам, інвалідність яких визначили органи медико-соціальної експертизи.

А нещодавно уряд спростив процедуру встановлення статусів особам з інвалідністю внаслідок війни та членам сімей загиблих військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Україна вперше атакувала ворожий Су-57: що відомо про найсучасніший винищувач РФ
Україна вперше атакувала ворожий Су-57: що відомо про найсучасніший винищувач РФ
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут