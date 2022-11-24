ua ru
Чт, 24 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ПриватБанк увеличил лимиты на снятие наличных в банкоматах

Новина українською →
Украина, Четверг 24 ноября 2022 10:46
ПриватБанк увеличил лимиты на снятие наличных в банкоматах Фото: Приватбанк увеличил лимит в банкоматах до 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба банка .

"Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию и повторить через три часа", - говорится в сообщении.

В банке сообщили, что на сегодняшний день в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины.

О том, как работают банки в условиях отключения света, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк
NEWS
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
Оборона ВСУ на Донбассе и потуги оккупантов захватить Угледарский выступ: карты боев
DAILY
Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит
Ростислав Шаправскийглавный редактор Россия шагает в темноту. Почему ракетный террор ничего не изменит