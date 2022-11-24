ПриватБанк увеличил лимиты на снятие наличных в банкоматах
Фото: Приватбанк увеличил лимит в банкоматах до 20 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
ПриватБанк установил единые лимиты обналичивания в сети банкоматов банка с карт ПриватБанка и других украинских банков на уровне 20 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-служба банка .
"Такую сумму пользователи карт любого банка могут получить в банкомате ПриватБанка за одну операцию и повторить через три часа", - говорится в сообщении.
В банке сообщили, что на сегодняшний день в сети ПриватБанка работают более 5 000 банкоматов во всех регионах Украины.
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