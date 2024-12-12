Работодатели будут оплачивать психиатрические осмотры работников с 2025 года

С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу новые правила проведения психиатрических осмотров.осмотры для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на приказ Минздрава Украины №1759.

Минздрав Украины совершенствует правила проведения психиатрических осмотров

С 1 января 2025 года в Украине вступают в силу обновленные правила психиатрических осмотров, утвержденные Министерством здравоохранения (Минздрав). Новые нормы направлены на повышение качества обследований и адаптацию процедур к современным требованиям.

Основные изменения

Обновленный порядок проведения осмотров:

Порядок проведения предварительных, периодических и внеочередных психиатрических осмотров, утвержденный в 2022 году, внесены существенные корректировки. Они нацелены на усовершенствование диагностики и обследований.

Модернизация документации:

Утвержден новый протокол прохождения психиатрических осмотров.

Обновлена форма справки об осмотре, которая станет обязательной с 2025 года.

Ответственность работодателей

Согласно порядку № 651, работодатели обязаны организовывать и финансировать психиатрические осмотры для сотрудников, выполняющих работы с особыми требованиями к психическому здоровью. Список таких категорий работников утвержден приказом Минздрава от 26 января 2024 года № 139.

Кто подлежит психиатрическому осмотру

Проверки психического здоровья обязательны для:

лиц, занятых деятельностью, требующей повышенного внимания и ответственности;

работников с доступом к потенциально опасным объектам;

представителей профессий с высоким риском влияния на здоровье окружающих.

Фото: приказ Минздрава Украины № 139

Осмотры будут проводить квалифицированные врачи-психиатры, зарегистрированные в электронной системе здравоохранения и прошедшие соответствующее обучение.