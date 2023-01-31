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СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на разведку Кремля на Донбассе

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Украина, Вторник 31 января 2023 10:12
СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на разведку Кремля на Донбассе Фото: СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на разведку Кремля на Донбассе (ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала депутата ОПЗЖ, работавшего на российскую разведку в восточных регионах Украины. Предателем оказался депутат городского совета Северска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"С октября прошлого года он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории Бахмутского района. Также он передавал координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий", - говорится в сообщении.

Как рассказали в СБУ, разведывательная информация требовалась оккупантам для проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам.

"После вражеских обстрелов агент выходил на местность для фиксации их последствий и подготовки "отчета" для корректировки повторных ударов. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке очередной передачи агрессору закрытых сведений", - добавляют в службе.

По данным следствия, депутат был завербован представителем российской военной разведки из-за "общения" в чате одного из прокремлевских Telegram-каналов.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, предлагавших уклонистам сбежать за границу. Им обоим сообщено о подозрении.

Напомним, в Киеве ликвидировали преступную группировку, которой руководил нардеп-предатель Илья Кива. Участники банды расшатывали ситуацию в стране, а после начала войны организовали наркобизнес.

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