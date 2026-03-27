У Украины заканчиваются деньги на оборону: Bloomberg назвало критический срок

Украина рискует оказаться в критической финансовой ситуации и остаться без средств на оборону уже к июню 2026 года. Главной причиной являются задержки и блокирование помощи от ключевых западных партнеров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По оценкам украинских и зарубежных чиновников, которые говорили анонимно, Киев пока может покрывать расходы только до июня.
США практически остановили прямую помощь Украине после возвращения Трампа к власти в январе прошлого года. Поэтому именно Европа взяла на себя основное бремя - и оружие, и финансовую поддержку.
Несколько факторов одновременно подрывают поступление средств:
"Если не поступит международное финансирование, учреждению, возможно, придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов для выплаты зарплат военнослужащим и работникам", - заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Bloomberg.
Это означало бы, что Нацбанк просто печатал бы деньги - что бы ускорило инфляцию.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС выполнит обязательства по кредиту "так или иначе".
Министр финансов Украины Сергей Марченко написал в Facebook, что ожидает средств от ЕС "в ближайшее время". Впрочем, конкретных решений пока нет.
Напомним, РБК-Украина ранее писало, что ЕС рассматривает дополнительную помощь, поскольку Украина рискует остаться без денег. Дефицит составляет 30 миллиардов долларов.
Тем временем Венгрия продолжает объявлять Украине ультиматумы. Сначала говорилось о блокировании кредита Украине, затем премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет поставлять электричество в рамках объединенной энергосистемы Европы.
Затем в Венгрии выставили требование возобновить транзит нефти по "Дружбе", иначе не будут поставлять нам газ.