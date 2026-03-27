RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

У Украины заканчиваются деньги на оборону: Bloomberg назвало критический срок

12:00 27.03.2026 Пт
2 мин
Деньги на армию заканчиваются. Сколько месяцев осталось у Украины на оборону?
aimg Елена Чупровская
Фото: почему Украина может остаться без финансирования (Getty Images)

Украина рискует оказаться в критической финансовой ситуации и остаться без средств на оборону уже к июню 2026 года. Главной причиной являются задержки и блокирование помощи от ключевых западных партнеров.

Денег хватит до июня

По оценкам украинских и зарубежных чиновников, которые говорили анонимно, Киев пока может покрывать расходы только до июня.

США практически остановили прямую помощь Украине после возвращения Трампа к власти в январе прошлого года. Поэтому именно Европа взяла на себя основное бремя - и оружие, и финансовую поддержку.

Что угрожает финансированию

Несколько факторов одновременно подрывают поступление средств:

"Если не поступит международное финансирование, учреждению, возможно, придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов для выплаты зарплат военнослужащим и работникам", - заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Bloomberg.

Это означало бы, что Нацбанк просто печатал бы деньги - что бы ускорило инфляцию.

Сколько денег нужно

  • 52 миллиарда долларов - общая потребность в иностранной помощи на 2026 год
  • 15 миллиардов долларов - только на закупку американского оружия
  • 8,1 миллиарда долларов - действующая программа МВФ, первый транш которой составил 1,5 миллиарда

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС выполнит обязательства по кредиту "так или иначе".

Министр финансов Украины Сергей Марченко написал в Facebook, что ожидает средств от ЕС "в ближайшее время". Впрочем, конкретных решений пока нет.

Напомним, РБК-Украина ранее писало, что ЕС рассматривает дополнительную помощь, поскольку Украина рискует остаться без денег. Дефицит составляет 30 миллиардов долларов.

Тем временем Венгрия продолжает объявлять Украине ультиматумы. Сначала говорилось о блокировании кредита Украине, затем премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что не будет поставлять электричество в рамках объединенной энергосистемы Европы.

Затем в Венгрии выставили требование возобновить транзит нефти по "Дружбе", иначе не будут поставлять нам газ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
