У Украины заканчиваются деньги на оборону: Bloomberg назвало критический срок

Денег хватит до июня

По оценкам украинских и зарубежных чиновников, которые говорили анонимно, Киев пока может покрывать расходы только до июня.

США практически остановили прямую помощь Украине после возвращения Трампа к власти в январе прошлого года. Поэтому именно Европа взяла на себя основное бремя - и оружие, и финансовую поддержку.

Что угрожает финансированию

Несколько факторов одновременно подрывают поступление средств:

Венгрия заблокировала заем ЕС на 90 миллиардов евро

Под угрозой очередной транш МВФ из-за неутвержденных налоговых изменений в парламенте

Союзники по НАТО не спешат финансировать программу закупки американского оружия PURL

"Если не поступит международное финансирование, учреждению, возможно, придется возобновить прямое кредитование Министерства финансов для выплаты зарплат военнослужащим и работникам", - заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью Bloomberg.

Это означало бы, что Нацбанк просто печатал бы деньги - что бы ускорило инфляцию.

Сколько денег нужно

52 миллиарда долларов - общая потребность в иностранной помощи на 2026 год

15 миллиардов долларов - только на закупку американского оружия

8,1 миллиарда долларов - действующая программа МВФ, первый транш которой составил 1,5 миллиарда

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС выполнит обязательства по кредиту "так или иначе".

Министр финансов Украины Сергей Марченко написал в Facebook, что ожидает средств от ЕС "в ближайшее время". Впрочем, конкретных решений пока нет.