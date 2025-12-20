В Украине погибли два студента из Индии, которых РФ обманом привлекла на войну, - Independent

В войне против Украины погибли двое студентов из Индии, которых Россия "насильственно завербовала" в свою армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

По утверждению семей погибших, двое мужчин, приехавших в Россию по студенческим визам - были убиты после того, как их насильно завербовали для участия в войне против Украины.

Как пишет издание, тела 22-летнего Аджая Годары из Биканера и 30-летнего Ракеша Кумара Маурьи из Уттаракханда были возвращены и переданы их родственникам.

Как произошла вербовка

Согласно публикации, двое индийских мужчин отправились в Россию по отдельности по студенческим визам. Однако позже в видеороликах, отправленных их семьям, заявили, что были завербованы в армию и направлены на передовую в Украину.

Они утверждали, что согласились на, как им казалось - гражданские должности уборщиков и помощников, не связанные с боевыми действиями. Но позже оказалось, что их призвали в российскую армию и отправили на передовую в Украину. Independent указывает, что вероятно, они искали подработку по студенческой визе.

Гибель двух мужчин вновь вызвала в Индии обеспокоенность по поводу вербовки своих граждан в российскую армию.

Также добавим, что в материале указана более подробная история об одном из погибших - Аджае Гадары.

В частности, Годара отправился в Россию в ноябре 2024 года для прохождения языковых курсов и, как утверждается, был щаверьован спустя почти 10 месяцев. Семья студента в последний раз получила от него известия 22 сентября.

Он был единственным сыном Махавира Прасада и Калавати Годары, которые умоляли местных чиновников о помощи после того, как узнали о его приеме на работу.

"Я отправила его учиться, зачем вы бросили его на эту войну? Аджу - мой единственный сын. Верните его домой любой ценой", - сказала его мать в комментарии газете "Патрика" после того, как они получили известие о его смерти.

В одном из своих видео Годара выглядел спокойным, когда говорил, что входит в группу из четырех солдат, воюющих в населенном пункте Селидово Донецкой области, который РФ захватила.

"Я попал в зону боевых действий спустя восемь дней. На нас напали ракетами и беспилотниками. Один из новобранцев погиб у меня на глазах, двое других убежали, а я заблудился. Мои товарищи по команде нашли меня. Я не знаю, что со мной будет. Я дал показания, что меня насильно завербовали", - говорил Годара.

В другом видео он сказал, что опасается за свою жизнь. По его словам, обещания оказались совершенно иными, и эта запись "может стать для его последней".

В четверг (видимо 18 декабря), его родственники, друзья и соседи совершили обряд прощания и скандировали "Да здравствует Аджай". Рядом с городом были выставлены его военная форма и российский флаг.