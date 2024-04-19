В Украине запретили еще одну пророссийскую политпартию

В Украине запрещена деятельность пророссийской политической партии "Социал-патриотическая ассамблея славян" (СПАС). Она проводила информационно-подрывную деятельность в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Решение о запрете партии принял Восьмой апелляционный административный суд Львова.

По данным СБУ, после начала полномасштабного вторжения РФ представители СПАСа "рассредоточились" почти по всей временно оккупированной территории Украины. Сейчас председатель партии Эдуард Коваленко скрывается от правосудия на временно оккупированной Херсонской области, где напрямую контактирует с ФСБ.

"По указанию российской спецслужбы он и его партийные соратники публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины. Там они агитируют местных жителей поддержать агрессора и присоединяться в ряды его оккупационных группировок", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что члены партии выступают перед росСМИ якобы от имени "рядовых граждан" Украины и оправдывают российские военные преступления.

В сентябре 2022 года следователи СБУ заочно сообщили Коваленко о подозрении по 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц).

Эдуард Коваленко и партия СПАС

В 2006 году пророссийский деятель Эдуард Коваленко основал партию СПАС, которая открыто выступала против интеграции Украины в НАТО и ЕС. Вместо этого предлагался альтернативный путь - создание "союза свободных славянских стран". Кроме политической деятельности, партия имела и силовое крыло - "Славянскую дружину".

Пытаясь повлиять на ход событий, Коваленко в 2010 году баллотировался в парламент по мажоритарному округу в Каховке (Херсонская область). Однако, его поддержка оказалась ограниченной - из 15 кандидатов он занял лишь восьмое место, получив 1809 голосов.

В 2015 году Коваленко пытался сорвать мобилизацию в Геническе. Он публично осуждал войну на Донбассе, называя ее "братоубийственной". За свои действия Коваленко получил подозрение от СБУ за призывы к препятствованию ВСУ и захвату административных зданий.

Суд признал его виновным и приговорил к пяти годам лишения свободы. Однако в 2019 году Коваленко обменяли на украинских пленных, и он переехал в оккупированный Луганск. Перед обменом президент Владимир Зеленский помиловал осужденного.