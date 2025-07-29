В Украине заблокировали YouTube-каналы подсанкционного блогера Андрея Луганского

YouTube заблокировал на территории Украины шесть каналов блогера Андрея Серебрянского (более известный как Андрей Луганский). Он распространял созвучные российской пропаганде нарративы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО Украины.

Как сообщается, блогер и бывший телеведущий Андрей Серебрянский уехал из Украины после начала полномасштабного вторжения России.

На своем канале он уже неоднократно распространял нарративы Кремля, а именно: в своих видео часто дискредитирует мобилизацию в Украине.

Серебрянский также был кандидатом в народные депутаты от партии Европейская солидарность.

Против него введены санкции СНБО, введенные в действие указом президента Украины от 20 июля 2025 года.