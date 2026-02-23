В Украине появляются насекомые-"чужаки": кто они и чем опасны

Главное:

Изменение климата : потепление заставляет некоторые виды насекомых переселяться из одной локации в другую, в поисках прохлады и более пригодных для жизни зон.

: потепление заставляет некоторые виды насекомых переселяться из одной локации в другую, в поисках прохлады и более пригодных для жизни зон. Зарубежная миграция : из-за погодных изменений в Украине появляются "экзотические" насекомые, тогда как некоторые привычные для нас виды начинают исчезать.

: из-за погодных изменений в Украине появляются "экзотические" насекомые, тогда как некоторые привычные для нас виды начинают исчезать. Опасные "чужаки": некоторые инвазивные виды насекомых существенной угрозы для флоры и фауны не представляют, тогда как другие могут нести риски даже для людей.

Как климатические изменения влияют на фауну

"Климатические изменения сильно влияют на фауну", - подчеркнул ученый.

В качестве примера он привел ситуацию, когда некоторые виды, которые встречались только на юге Украины, сейчас - наоборот "наращивают численности и расширяют свой ареал".

При этом некоторые виды на севере Украины, наоборот, исчезают.

"То есть это - насекомые, приспособленные к прохладному климату. Из-за потепления их популяция вымирает или смещается на другие территории", - объяснил Кавурка.

Вместо них, тем временем, "приходят виды с юга".

Кто из насекомых-"чужаков" вреда не наносит

Эксперт рассказал, что в Украине сейчас распространяется древесный богомол, которого еще называют закавказским.

"Он был распространен в странах Центральной Азии, Закавказья. Затем появился в Крыму (и водился там только на южном берегу)", - поделился Кавурка.

Сейчас же это насекомое, по его словам:

распространилось на южные области Украины;

дошло до Днепропетровской "и едва ли не до Черкасской" областей.

В то же время ученый отметил, что "этот вид никак не наносит вреда фауне".

"Он не конкурирует с нашим обычным богомолом. Наш живет в основном в травянистом покрове, а этот вид - на деревьях, на кустах. То есть их экологические ниши не пересекаются", - объяснил специалист.

Кто из "чужаков" вредит украинским каштанам

Кавурка признал, что некоторые виды инвазивных насекомых - "могут наносить значительный вред".

Среди них, по его словам, хорошо известная каштановая моль.

Ученый отметил, что ранее она была распространена на Балканах, а потом "ее начали встречать по всей Украине".

"Она очень вредит горькокаштану, который у нас используют в озеленении", - подчеркнул специалист.

Угрожают ли Украине малярийные комары из Африки

"Вообще малярийные комары всегда встречались в Украине - представители рода Anopheles. Когда-то даже были серьезные вспышки болезни", - напомнил Кавурка.

Он добавил, что "с ней интенсивно боролись". Иногда - даже "варварскими способами".

"Заливали нефтепродуктами водоемы, где развивались эти комары. Так погибали не только личинки малярийного комара, но и другие насекомые. И не только они", - рассказал ученый.

Сейчас, по его словам, в Украине бывают случаи заболевания малярией. Однако люди преимущественно заражаются во время путешествий в Африку или Азию.

"Местных очагов у нас нет", - добавил Кавурка.

В то же время он сообщил, что в Украине появляются и другие виды комаров.

"Например, так называемый тигровый комар, который был ранее распространен на севере Африки, в странах Средиземноморья, то есть на юге Европы. Сейчас его уже фиксируются в Одесской области, хоть и не много", - поделился специалист.

Он добавил, что эти насекомые могут переносить несколько опасных болезней (а именно - дирофиляриоз, желтую лихорадку, вирус Западного Нила, вирус Зика и вирус Денге).

Почему проблемой могут стать гигантские шершни из Азии

"В некоторых странах Европы это уже становится проблемой. Есть несколько видов таких азиатских шершней, которые распространились на юге, в частности во Франции, Испании", - рассказал ученый.

В будущем, по его мнению, вполне вероятно, что эти виды будут фиксировать и в Украине.

"Потому что ученые наблюдают расширение их ареала в странах Европы", - объяснил Кавурка.

Он добавил, что в 2025 году "на западе Украины впервые встретили так называемого шершня восточного".

"Это - европейский вид, но характерный для юга. Он тоже расширяет свой ареал и может представлять опасность для пасек. Потому что такие шершни часто нападают на пчел и могут уничтожить даже целый улей", - сообщил эксперт.

В завершение он отметил, что сейчас речь идет о "единичных случаях залетов этих шершней в Украину", поэтому "размер вреда от них неизвестен".

"Но в будущем они могут нанести немало убытков, особенно пчеловодству. Кроме этого, нужно изучать их влияние на другие местные виды насекомых и экосистемы", - подытожил Кавурка.