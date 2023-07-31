В Украине появится центр по ремонту и обслуживанию беспилотников

Министерство обороны Украины и турецкая компания BAYKAR MAKINA заключили договор о строительстве в Украине сервисного центра по ремонту и обслуживанию беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Договор был подписан в развитие рамочного соглашения между правительствами Украины и Турции о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях, которое вступило в силу 23 января этого года. Такой шаг существенно усилит сотрудничество двух стран в оборонной сфере.

Государственный секретарь Минобороны Константин Ващенко заявил, что создание сервисного центра станет весомым вкладом в усиление оборонных возможностей Украины и поможет приблизить победу.

Он также добавил, что сегодня политика украинского оборонного ведомства направлена на усиление собственных возможностей по ремонту военной техники.

"Это касается не только беспилотников. Это касается и тяжелой бронетехники, других средств ведения боя. Мы понимаем, что нам нужно развивать собственную инфраструктуру, создавать собственные рабочие места, обучать наш собственный персонал для того, чтобы даже после победы мы имели возможность быть максимально эффективными и использовали имеющиеся ресурсы для поддержания обороноспособности государства на должном уровне", - заявил госсекретарь.

Центр по ремонту танков в Польше

После того как западные партнеры согласовали поставки танков для Украины, Польша начала вести переговоры об открытии на ее территории сервисного центра для их обслуживания.

Его хотели запустить еще в мае, однако переговоры между Польшей и Германией затянули этот момент. 22 июля стало известно, что в Польше открылся сервисный центр ремонта украинских танков Leopard.

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