Женская и мужская военные формы. В "Армия+" запустили новый опрос
В приложении "Армия+" стартовал новый опрос - относительно доступных образцов женской и мужской военной формы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
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Для чего нужен новый опрос в "Армия+"
В Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" стартовал новый опрос - о доступных образцах женской и мужской военной формы.
Уточняется, что ведомство хочет узнать:
- насколько форма является качественной
- насколько форма является удобной
- соответствует ли форма потребностям женщин и мужчин, которые проходят военную службу
В МОУ напомнили, что в ноябре 2024 года начали тестирование новых образцов женской формы, в частности демисезонной и зимней.
Отмечается, что женская военная одежда отличается от мужской:
- по форме
- по сложности кроя
"Различные формы одежды - одна из составляющих равенства во время службы между женщинами и мужчинами", - отметили в министерстве.
Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что военнослужащие - и женщины, и мужчины - должны сосредотачиваться на службе и выполнении задач.
"Если одежда некомфортная и доставляет хлопоты во время несения службы - просим поделиться этим в новом опросе. Ваши мнения помогут усовершенствовать одежду и сделать ее еще более комфортной и практичной", - добавил он.
Новый опрос в "Армия+" (иллюстрация: mod.gov.ua)
Сколько вопросов в опросе и как долго он будет длиться
В Министерстве обороны рассказали, что в новом опросе в "Армия+" - 15 вопросов.
Уточняется, что часть из них - открытые (они проверяют, насколько удобной сейчас является военная одежда).
Кроме того, военнослужащие могут оставить собственные предложения - чтобы сделать одежду еще более удобной и износостойкой.
Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко напомнила, что каждый опрос в "Армия+" приводит к конкретным изменениям в нашей армии.
"На сегодня полмиллиона военнослужащих зарегистрировались в приложении. А это значит, что мы имеем полмиллиона мнений, которые могут помочь реформировать армию к лучшему. Это огромная сила, которая своими голосами сегодня может влиять на решения завтра", - добавила она.
Отмечается, что опрос стартовал 17 декабря 2024 года - отдельно для мужчин и женщин. Продлится он в течение 14 дней.
Результаты опроса лягут в основу подготовки обновленных образцов одежды для военнослужащих и будущих закупок.
"Армия+" в Украине
Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.
В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.
Доступ к приложению имеют только действующие военные. Сначала такой функционал, как, например, электронные рапорты, стал доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта (из-за ряда правовых и технических вызовов).
В будущем приложение планируется масштабировать на все Силы обороны Украины.
Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. В то же время данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении э-рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).
В конце октября в приложении запустили новый сервис - онлайн-курсы для военных. Сообщалось также, что в "Армия+" добавили пять новых электронных рапортов (которые покрывают различные этапы службы).
15 ноября стало известно, что в приложении "Армия+" появилась новая функция, которая позволяет военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.
Недавно стало известно, что возможность сменить место службы через "Армия+" получили воины Нацгвардии Украины.
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