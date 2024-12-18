Женская и мужская военные формы. В "Армия+" запустили новый опрос

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

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Для чего нужен новый опрос в "Армия+"

В Минобороны сообщили, что в приложении "Армия+" стартовал новый опрос - о доступных образцах женской и мужской военной формы.

Уточняется, что ведомство хочет узнать:

насколько форма является качественной

насколько форма является удобной

соответствует ли форма потребностям женщин и мужчин, которые проходят военную службу

В МОУ напомнили, что в ноябре 2024 года начали тестирование новых образцов женской формы, в частности демисезонной и зимней.

Отмечается, что женская военная одежда отличается от мужской:

по форме

по сложности кроя

"Различные формы одежды - одна из составляющих равенства во время службы между женщинами и мужчинами", - отметили в министерстве.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков отметил, что военнослужащие - и женщины, и мужчины - должны сосредотачиваться на службе и выполнении задач.

"Если одежда некомфортная и доставляет хлопоты во время несения службы - просим поделиться этим в новом опросе. Ваши мнения помогут усовершенствовать одежду и сделать ее еще более комфортной и практичной", - добавил он.

Новый опрос в "Армия+" (иллюстрация: mod.gov.ua)

Сколько вопросов в опросе и как долго он будет длиться

В Министерстве обороны рассказали, что в новом опросе в "Армия+" - 15 вопросов.

Уточняется, что часть из них - открытые (они проверяют, насколько удобной сейчас является военная одежда).

Кроме того, военнослужащие могут оставить собственные предложения - чтобы сделать одежду еще более удобной и износостойкой.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко напомнила, что каждый опрос в "Армия+" приводит к конкретным изменениям в нашей армии.

"На сегодня полмиллиона военнослужащих зарегистрировались в приложении. А это значит, что мы имеем полмиллиона мнений, которые могут помочь реформировать армию к лучшему. Это огромная сила, которая своими голосами сегодня может влиять на решения завтра", - добавила она.

Отмечается, что опрос стартовал 17 декабря 2024 года - отдельно для мужчин и женщин. Продлится он в течение 14 дней.

Результаты опроса лягут в основу подготовки обновленных образцов одежды для военнослужащих и будущих закупок.