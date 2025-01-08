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В Украине появится еще один праздник, посвященный военным: когда будут отмечать

Среда 08 января 2025 13:28
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В Украине появится еще один праздник, посвященный военным: когда будут отмечать Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

В Украине появился новый государственный праздник. Ежегодно 3 июля будут отмечать День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ на сайте Офиса президента.

Как сказано в указе, новый праздник введен с целью чествования мужества и героизма воинов армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.

"Постановляю установить в Украине День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, который отмечать ежегодно 3 июля", - сказано в указе президента Владимира Зеленского №17.

Стоит отметить, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования. То есть верше День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины будет отмечаться в июле этого года.

Новые праздники в Украине

Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский своим указом установил День Государственной специальной службы транспорта. Этот праздник будет отмечаться ежегодно 5 февраля.

А в конце прошлого года Зеленский подписал указ о еще одном новом государственном празднике - День межнационального согласия и культурного разнообразия будет отмечаться ежегодно 21 мая.

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