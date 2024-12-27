В Украине ввели еще один государственный праздник

В Украине появился новый государственный праздник. День межнационального согласия и культурного разнообразия будет отмечаться ежегодно 21 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая", - сказано в указе №883.

Поясняется, что целью нового праздника является укрепление единства и согласия украинского народа. А также содействие свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств Украины.

О новом празднике рассказал и президент Владимир Зеленский на встрече с представителями национальных сообществ и коренных народов Украины.

"21 мая будет День межнационального согласия и культурного разнообразия. Это не только ваш... я считаю, что это важно для всей Украины, но это ваш день, чтобы подчеркнуть то, что мы в Украине имеем и обязательно сохраним наше умение быть вместе, вместе независимыми украинцам", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее в ПЦУ рассказали, как "вычислили" календарную дату Рождества Христова.

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