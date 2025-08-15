В Украине появились "школьные офицеры": чем они занимаются и как помогают детям

Сообщается, что сейчас в учреждениях среднего образования работают более 1600 офицеров СОБ. Они выполняют правоохранительные, наставнические и просветительские функции.

В частности, офицеры отвечают за пропускной режим, чтобы посторонние лица не могли попасть в школу или пронести опасные предметы. Они также координируют действия с экстренными службами, организуют эвакуацию во время чрезвычайных ситуаций и оперативно реагируют на правонарушения.

Кроме этого, СОБ проводит обучение и интерактивные мероприятия для учащихся, направленные на формирование навыков безопасного поведения.

В МВД подчеркнули, что Служба образовательной безопасности - это не только защита, но и поддержка, которая помогает создать в школах безопасную и дружественную среду для детей.