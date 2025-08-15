В Украине появились "школьные офицеры": чем они занимаются и как помогают детям

В Украине активно внедряют экосистему безопасной образовательной среды. В ее рамках работает Служба образовательной безопасности (СОБ), которая обеспечивает безопасность учеников в школах по всей стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Министерство внутренних дел Украины (МВД).
Сообщается, что сейчас в учреждениях среднего образования работают более 1600 офицеров СОБ. Они выполняют правоохранительные, наставнические и просветительские функции.
В частности, офицеры отвечают за пропускной режим, чтобы посторонние лица не могли попасть в школу или пронести опасные предметы. Они также координируют действия с экстренными службами, организуют эвакуацию во время чрезвычайных ситуаций и оперативно реагируют на правонарушения.
Кроме этого, СОБ проводит обучение и интерактивные мероприятия для учащихся, направленные на формирование навыков безопасного поведения.
В МВД подчеркнули, что Служба образовательной безопасности - это не только защита, но и поддержка, которая помогает создать в школах безопасную и дружественную среду для детей.
