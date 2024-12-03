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В Украине юноши 17-летнего возраста смогут автоматически становиться на воинский учет

Фото: Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Украине граждане при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет. Рада поддержала соответствующий законопроект в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Сегодня парламент поддержал в первом чтении важный законопроект, благодаря которому граждане Украины при достижении 17-летнего возраста автоматически будут становиться на воинский учет", - рассказал глава минобороны Рустем Умеров.

По его словам, юношам больше не нужно обращаться в ТЦК или проходить медосмотр. Им достаточно будет пройти идентификацию в "Резерв+", после чего приложение само сгенерирует военно-учетный документ.

Министр считает, что это еще один шаг в переводе воинского учета в удобный цифровой формат.

"Мы делаем государственные услуги максимально доступными и прозрачными для украинцев. Спасибо народным депутатам за поддержку этой важной инициативы", - подчеркнул он.

Бронирование от мобилизации

Следует напомнить, что в октябре в Украине приостановили процесс бронирования от мобилизации. После этого правительством был проведен аудит тех предприятий, которые имели статус критически важных и могут бронировать работников.

Впоследствии в Украине изменили ряд условий для бронирования.

Подробнее о новых правилах бронирования читайте в материале РБК-Украина "Новые правила вступили в силу. Как получить бронь от мобилизации с 1 декабря".

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