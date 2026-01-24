В Украину идет потепление: синоптики дали прогноз погоды на 25 января

В Украине завтра, 25 января, ожидается незначительное потепление. В то же время прогнозируется небольшой снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook синоптика Наталки Диденко и Укргидрометцентр.
"Мороз, похоже, пардон, совсем сдувается со всеми вытекающими последствиями. тепло идет явно к нам, разве небольшое проседание в конце января - начале февраля. Теплая погода придет с осадками, а что же? Это же атлантические процессы!", - рассказала Диденко.
По данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно. Небольшой снег (на юге и западе с дождем), ночью на Прикарпатье, днем в центральных областях умеренный снег.
Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье и ночью) гололед, налипание мокрого снега.
На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура на северо-востоке и востоке страны ночью 12-17° мороза, днем
7-12° мороза. На юге и западе ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла).
На остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.
Фото: facebook.com/UkrHMC
В Киеве завтра будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололед.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза, в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 5-7° мороза.
