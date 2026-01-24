В Украину идет потепление: синоптики дали прогноз погоды на 25 января

"Мороз, похоже, пардон, совсем сдувается со всеми вытекающими последствиями. тепло идет явно к нам, разве небольшое проседание в конце января - начале февраля. Теплая погода придет с осадками, а что же? Это же атлантические процессы!", - рассказала Диденко.

По данным синоптиков, завтра в Украине будет облачно. Небольшой снег (на юге и западе с дождем), ночью на Прикарпатье, днем в центральных областях умеренный снег.

Днем в западных, Одесской, Николаевской областях (на Закарпатье и ночью) гололед, налипание мокрого снега.

На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура на северо-востоке и востоке страны ночью 12-17° мороза, днем

7-12° мороза. На юге и западе ночью 3-8° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью около 0°, днем 1-6° тепла).

На остальной территории ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве завтра будет облачно, ожидается небольшой снег. На дорогах гололед.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 8-13° мороза, днем 4-9° мороза, в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 5-7° мороза.