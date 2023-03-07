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Масштабная тревога в Украине, россияне подняли в воздух МиГ-31К (отбой)

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Киев, Вторник 07 марта 2023 10:40
Масштабная тревога в Украине, россияне подняли в воздух МиГ-31К (отбой) Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу 7 марта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине сегодня, 7 марта объявили масштабную воздушную тревогу. Ее связывают с активностью вражеского истребителя МиГ-31К, способного нести ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 11:05. Отбой масштабной тревоги.

Масштабная тревога в Украине, россияне подняли в воздух МиГ-31К (отбой)

По состоянию на 10:39 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Масштабная тревога в Украине, россияне подняли в воздух МиГ-31К (отбой)

Причины тревоги

По данным мониторинговых групп, причиной масштабной тревоги может быть взлет российского МиГ-31К, являющегося носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", ее наши средства ПВО не могут перехватить.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник также сообщает о взлете российского истребителя МиГ-31К.

Напомним, что также россияне держат на боевом дежурстве в Черном море четыре ракетоносителя, что также представляет угрозу нанесения ударов.

Также мы писали о том, что Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам и может нанести точечные удары по Украине.

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