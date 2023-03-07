РФ увеличила количество ракетоносителей в Черном море, уровень угрозы атаки высок, - Гуменюк

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, в море дежурит два надводных и два подводных ракетоносителя врага.

"Эта игра на нервах может быть направлена на испытание нашей прочности. Однако пребывание корабельной группировки, в составе которой есть ракетоносители на боевом дежурстве означает, что уровень угрозы ракетной атаки чрезвычайно высок, потому что они готовы к применению в любой момент", - объясняет Гуменюк.

Она отметила, что наращивание количества ракет в море может оказаться, в частности, и элементом психологического воздействия, направленным на демонстрацию того, что у российской армии достаточное количество боеприпасов.

Гуменюк добавила, что сейчас возросла активность разведывательных дронов противника, которые оккупанты пытаются чаще их запускать с севера страны, поскольку на юге их успешнее обнаруживает и уничтожает украинская ПВО.

Напомним, ранее в ОК "Юг" предупредили, что вероятность ракетных ударов все же остается высокой из-за наличия ракетоносителей врага на боевом дежурстве в Черном море.

Добавим, также военные сообщали, что Россия продолжает готовиться к возможным ракетным атакам и может нанести точечные удары по Украине.

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