Кабмин упростил процедуру оформления льгот для ветеранов

Кабмин разрешил украинцам предъявлять электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, имеющих право на льготы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram .

По его словам, во время сегодняшнего заседания Кабмин внес изменения в положение о едином государственном автоматизированном реестре лиц, которые имеют право на льготы.

Теперь участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны, участники войны, семьи погибших ветеранов войны и защитников Украины, пострадавшие участники Революции Достоинства смогут предъявлять органам Пенсионного фонда Украины электронное удостоверение ветерана для внесения в реестр лиц, которые имеют право на льготы. При этом предъявление оригиналов удостоверний не потребуется.