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Шмыгаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны

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Украина, Вторник 03 января 2023 17:41
Шмыгаль анонсировал масштабную программу поддержки ветеранов войны Фото: в Кабмине анонсировали программу поддержки для ветеранов (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Правительство Украины планирует в 2023 году утвердить Стратегию перехода от военной службы к гражданской жизни и план мер по ее реализации. Новая программа будет направлена на помощь ветеранам войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Она будет включать в себя четыре ключевых потребности - экономическую независимость, возможность военной карьеры, обеспечение ветеранов жильем, медицинские услуги.

"Стратегия будет базироваться на четырех ключевых потребностях: экономическая независимость, средства, жилье и медицинские услуги. Возможность военной карьеры, переобучение, поддержка ветеранского бизнеса. Обеспечение ветеранов жильем, в частности из-за компенсации процентной ставки на ипотеку и финансовой лизинг. ветеранам", - сказал премьер.

По его словам, план по новой стратегии должен быть реализован уже в 2023 году. Ветеранам будет предоставлена возможность развивать военную карьеру.

"Все это должно быть реализовано уже в этом году. Наши ветераны - это наша гордость. И государство будет создавать для них лучшие возможности", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее в Минсоцполитики объясняли, как переселенцам не потерять ежемесячное пособие.

Также в 2023 году выплата пособия на проживание внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) из госбюджета будет продлена автоматически. При этом проверки фактического места жительства зарегистрированных ВПЛ продолжатся

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