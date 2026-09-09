В Украину уже прибыли тысячи хасидов, - ГНСУ

В настоящее время основной поток людей следует через пункты пропуска, смежные с Молдовой, в частности через "Старокозаче", который сегодня был атакован РФ .

Сколько хасидов пересекает границу каждый день

Пик прибытия организованных групп пришелся на последние несколько суток. За считанные дни до начала Рош га-Шана пограничники фиксируют стремительный рост потока - от нескольких сотен до почти 8 тысяч иностранцев в сутки.

Что такое Рош га-Шана

Рош га-Шана - это иудейский новый год, один из главных праздников в иудаизме. В 2026 году он начнется вечером 11 сентября и продлится до вечера 13 сентября.

Каждый год в канун праздника тысячи хасидов из разных стран мира отправляются в Умань, чтобы посетить могилу цадика Нахмана. Паломничество к этому месту продолжается уже более двух веков.

Тем временем в Умань уже прибыли полицейские из Израиля, совместно с украинскими коллегами будут охранять район паломничества.