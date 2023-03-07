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В Украину уже прибыли системы Patriot, - министр обороны Польши

Новина українською →
Вторник 07 марта 2023 11:44
В Украину уже прибыли системы Patriot, - министр обороны Польши Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (facebook.com/PoselMariuszBlaszczak)
Автор: Елизавета Драбкина

Американские системы противовоздушной обороны Patriot уже прибыли в Украину.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака в интервью LA RAZÓN.

"Благодаря усилиям Польши в Украину попали, в частности батареи Patriot и первые танки Leopard", - сказал он.

При этом Блащак отметил, что Польша является не только главным пунктом передачи помощи Украине, но и одним из крупнейших доноров.

По его словам, с начала полномасштабной войны Польша передала Украине оружие более чем на 2,2 млрд евро. При этом в сумму не входят расходы, которые страна несет на подготовку украинских военных, и последний пакет "броневиков", в который входят танки Leopard 2A4.

Кроме того, Блащак высказался по поводу передачи Украине авиации. По его словам, такие решения следует принимать на более широком союзническом уровне.

Напомним, в феврале украинские военные начали обучение на Patriot в Германии. А в январе такие тренировки на Patriot начались в США. Отметим, что учения скоро закончатся или уже завершились.

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