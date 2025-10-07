В Украине вводят штрафные баллы для водителей: за регулярные нарушения можно лишиться прав

В Украине планируют внедрить систему штрафных баллов для водителей, которая уже давно действует в странах ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимира Крейденко в эфире телемарафона.
Система штрафных баллов предусматривает накопление баллов за регулярные нарушения - скоростной режим, парковку или создание аварийных ситуаций. Накопленные баллы будут влиять на право водителя управлять автомобилем и могут привести к лишению водительского удостоверения.
Крейденко подчеркнул, что сейчас в Украине есть водители, которые систематически нарушают правила, получают многочисленные штрафы, но продолжают рисковать жизнью своей и других участников движения, ведь законодательство не предусматривает для них дополнительной ответственности. Нововведение должно повысить безопасность на дорогах и дисциплинировать нарушителей.
По его словам, нынешний штраф за превышение скорости - 340 гривен, а при оплате в течение 10 дней - 170 гривен, что не является эффективным и позволяет водителям повторно нарушать правила. Разрешенная погрешность в превышении скорости сейчас составляет +20 км/ч, ее планируют снизить до +10 км/ч. Крейденко отметил, что из-за превышения скорости ежедневно погибает много людей: 41% всех травм и смертей на дорогах связаны именно с этим.
Ранее РБК-Украина писало, что в Верховной Раде предлагают изменить систему штрафов для водителей. Законопроект предусматривает повышение ответственности за нарушения, в частности за превышение скорости - главную причину смертельных ДТП в Украине. По данным полиции, с начала года произошло более 16 тысяч аварий с пострадавшими, погибли почти 2 тысячи человек.
Напомним, законопроект №13314 предусматривает повышение штрафов за превышение скорости и возможность лишения водительских прав в случае создания аварийной ситуации. Цель изменений - уменьшить количество ДТП и травм на дорогах, ведь превышение скорости остается главной причиной аварий.
Предложенные штрафы:
превышение на 10 км/ч - 340 гривен;
на 20 км/ч - 680 гривен;
на 30 км/ч - 1 360 гривен;
на 40 км/ч - 1 700 гривен;
на 60 км/ч - 2 720 гривен;
на 80 км/ч - 3 400 гривен.