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В Украине вечером могут ввести аварийные отключения света

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине в вечерние часы пик для потребителей могут ввести аварийные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрэнерго" в Telegram.

"При росте потребления в вечерние часы максимального потребления 18:00 - 23:00, "Укрэнерго" прогнозирует введение аварийных отключений бытовых и промышленных потребителей", - говорится в сообщении. 

При этом отмечается, что сегодня, 15 мая, с 00:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Аварийные отключения света

14-15 мая в Украине произошли веерные отключения электроснабжения. Это связано с увеличением потребления электроэнергии на фоне похолодания.

Хотя перебои с электроснабжением были кратковременными (несколько часов утром 15 мая), энергетики предупреждают о возможности их продления.

Детальнее о том, почему в Украине снова отключают свет и есть ли графики - в материале РБК-Украина.

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Отключения светаблекаут