В Украине вечером могут ввести аварийные отключения света

Аварийные отключения света

14-15 мая в Украине произошли веерные отключения электроснабжения. Это связано с увеличением потребления электроэнергии на фоне похолодания.

Хотя перебои с электроснабжением были кратковременными (несколько часов утром 15 мая), энергетики предупреждают о возможности их продления.

Детальнее о том, почему в Украине снова отключают свет и есть ли графики - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.