В Україні ввечері можуть запровадити аварійні відключення світла

Аварійні відключення світла

14-15 травня в Україні відбулися віялові відключення електропостачання. Це пов'язано зі збільшенням споживання електроенергії на тлі похолодання.

Хоча перебої з електропостачанням були короткочасними (кілька годин вранці 15 травня), енергетики попереджають про можливість їх подовження.

Детальніше про те, чому в Україні знову відключають світло та чи є графіки - у матеріалі РБК-Україна.

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