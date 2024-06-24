РФ ударила "Искандерами-К" по Одессе: все, что известно об утренней атаке
Утром 24 июня оккупанты атаковали Одессу крылатыми ракетами "Искандер-К". В результате атаки есть пострадавшие, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.
Детальнее о последствиях утренней атаки врага на Одессу - в материале РБК-Украина ниже.
Содержание
- "Прилет" в Одессе и пострадавшие
- РФ била ракетами "Искандер-К"
- Что известно о ракетах, которыми РФ ударила по Одессе
"Прилет" в Одессе и пострадавшие
Взрывы в Одессе раздались около 8 часов утра. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате российской атаки зафиксировано попадание по гражданской инфраструктуре, идет ликвидация пожара. Также есть пострадавшие, которым оказывается медицинская помощь.
Как проинформировали в Офисе генпрокурора, в результате атаки повреждены складские помещения торговой сети, жилые дома и автомобили.
По данным спасателей, там горели складские помещения на площади 3000 кв. К тушению привлекалось более 90 пожарных и около 20 единиц техники ГСЧС. Пожарные работали под угрозой повторных обстрелов. Также привлекался пожарный поезд "Укрзализныци".
Сейчас известно о четырех пострадавших: 19-летнем парне и трех мужчинах 50, 58 и 48 лет. Их состояние - средней степени тяжести. Мэр Одессы Геннадий Труханов также отметил, что погибших в результате утренней атаки по гражданской инфраструктуре нет.
Кроме того, психологами ГСЧС и Нацполиции оказана помощь 46 лицам.
РФ била ракетами "Искандер-К"
Как сообщили Воздушные силы, российские оккупанты атаковали Одесскую область двумя крылатыми ракетами, вероятно "Искандер-К". ПВО удалось сбить одну из ракет.
Полиция показала фото с места прилета в Одессе.
Что известно о ракетах, которыми РФ ударила по Одессе
"Искандер-К" - это вид крылатой ракеты, летящей за заранее установленной траекторией. Ее особенностью является то, что она имеет минимальную высоту полета 6-7 метров. Такая ракета может менять курс на протяжении всего полета. Такие "Искандеры" используются в составе наземных оперативно-тактических комплексов.
Обстрелы Украины
Напомним, что российские оккупанты ежедневно прибегают к воздушному террору, используя единичные атаки, массированные или комбинированные.
Так, прошлой ночью войска РФ атаковали Украину тремя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр" из акватории Азовского моря. Тогда две ракеты были сбиты зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в Киевской области.
При подготовке материала использовалась информация из соцсетей Воздушных сил, мэра Одессы Геннадия Труханова, руководителя ОВА Олега Кипера и Нацполиции.
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