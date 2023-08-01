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Спасатели показали, как ликвидируют последствия ночного удара по Харькову

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Харьков, Вторник 01 августа 2023 10:05
Спасатели показали, как ликвидируют последствия ночного удара по Харькову Фото: спасатели показали, как ликвидируют последствия ночного удара по Харькову (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в ночь на 1 августа атаковала Харьков дронами-камикадзе. Спасатели показали, как ликвидируют последствия ночного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Харьковской области.

Известно, что один из вражеских "Шахедов" попал в общежитие профессионально-технического училища в Харькове. Трехэтажное здание частично разрушено. К счастью, никто не пострадал.

В результате удара произошел пожар площадью около 200 квадратных метров. На месте инцидента работали 9 единиц техники и 50 спасателей.

Ночной обстрел Харькова

Этой ночью российские оккупанты атаковали Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". Зафиксированы попадания в двух районах города.

В результате атаки в Салтовском районе полуразрушено общежитие профессионально-технического училища. В момент удара там не было людей.

Также оккупанты ударили по спортивному объекту в Шевченковском районе. В результате атаки частично повреждено двухэтажное здание, пострадал охранник.

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