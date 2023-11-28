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Из-за обстрела 70 украинских шахтеров были заблокированы под землей, - Минэнерго

Фото: в Украине заживили три поврежденные россиянами шахты (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине вывели на поверхность 70 шахтеров, которые были заблокированы 27 ноября в шахтах в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"Заживлены три шахты, которые были повреждены в результате обстрелов (было заблокировано более 70 шахтеров)", - говорится в сообщении.

Там отметили, что все рабочие были выведены на поверхность.

Напомним, что в понедельник, 27 ноября, в Донецкой области в результате российских обстрелов без электроснабжения остались три шахты. Как отмечает Минэнергетики, все они заживлены.

Также недавно, 20 ноября, оккупанты совершили атаку на город Селидово Донецкой области. В результате двух ракетных ударов по шахте "Селидовуголь" погиб один работник, еще 39 горняков тогда оказались в ловушке и были позже спасены.

 

 

Удары РФ по украинским шахтам

Оккупанты постоянно наносят удары по украинским шахтам, пытаясь таким образом дестабилизировать энергетическую ситуацию в Украине. Так, 13 ноября российские террористы атаковали Донецкую область. Под обстрелы попала электроподстанция и обесточилась воздушная линия. В результате чего одна из шахт осталась без света.

В момент отключения под землей находились 28 человек. Все были выведены на поверхность.

Ранее, в конце октября россияне нанесли ракетный удар по шахте в Донецкой области. В результате атаки оборудование получило повреждения.

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Донецкая область