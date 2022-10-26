В Украине впервые сбили ракету с помощью приложения "єППО": как это было

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook одного из разработчиков приложения.

Он отметил, что система электронного обнаружения воздушных целей сработала именно так, как того хотели разработчики.

Напомним, приложение "єППО" появилось в Украине в октября этого года. С его помощью очевидцы могут сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении также можно сообщить о звуке взрыва.

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