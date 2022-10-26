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В Украине впервые сбили ракету с помощью приложения "єППО": как это было

Фото: в Украине впервые сбили ракету с помощью приложения "єППО" (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 22 октября над Украиной сбили ракету, которую впервые отследили с помощью мобильного приложения "єППО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook одного из разработчиков приложения.

Первое "боевое применение" приложения "єППО" состоялось на юге Украины.

разработавшей приложение конструкторской группы "Технари" Геннадий Сульдин.

Он отметил, что система электронного обнаружения воздушных целей сработала именно так, как того хотели разработчики.

Фото: интерфейс приложения "єППО" (Facebook)

Напомним, приложение "єППО" появилось в Украине в октября этого года. С его помощью очевидцы могут сообщить о перемещении вражеских воздушных целей - ракет, беспилотников, самолетов или вертолетов. В приложении также можно сообщить о звуке взрыва.

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