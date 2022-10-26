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В Україні вперше збили ракету за допомогою застосунку "єППО": як це було

Фото: в Україні вперше збили ракету за допомогою застосунку "єППО" (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Вранці 22 жовтня над Україною збили ракету, яку вперше відстежили за допомогою мобільного застосунку "єППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook одного з розробників програми.

Перше "бойове застосування" застосунку "єППО" відбулося на півдні України.

"Калібр" летів на дуже малій висоті, завдяки особливостям рельєфа місцевості локаційно не спостерігався. Але декілька пильних громадян побачили бл*діну і відразу сповістили військових за допомогою застосунку "єППО". Наші зенітники за кілька секунд отримали цілевказання, мали достатньо часу та без зайвих проблем, як на тренажері збили "Калібр" з ПЗРК "Ігла" конструкторської групи "Технарі" Геннадій Сульдін.

Він зазначив, що система електронного виявлення повітряних цілей спрацювала саме так, як того хотіли розробники.

Фото: інтерфейс програми "єППО" (Facebook)

Нагадаємо, застосунок "єППО" з'явився в Україні у жовтні цього року. З його допомогою очевидці можуть повідомити про переміщення ворожих повітряних цілей – ракет, безпілотників, літаків чи гелікоптерів. У програмі також можна повідомити про звук вибуху.

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